Nélida Piñon conta a história de Portugal em primeiro romance em 16 anos

A escritora Nélida Piñon quebrou o jejum de 16 anos sem romances inéditos com o lançamento de “Um Dia Chegarei a Sagres”, já disponível nas livrarias.

Piñon, 83 anos, a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, trouxe a semente do romance sucessor de “Vozes do Deserto”(2004) na mala de viagem. Começou a trabalhar nessas ideias no ano passado, de volta ao Brasil após temporada em Lisboa.

A estada em terras lusitanas não foi totalmente desvinculada do desejo de voltar ao gênero, após a publicação de memórias, contos e ensaios. A escritora carioca desejava que o hiato de romances fosse mais abreviado, mas, para isso, queria dedicar-se a pesquisas.

É que o novo romance fala justamente sobre a história de Portugal, tema que Piñon pensava abordar desde o ano seguinte a “Vozes do Deserto”, em que centrou a ação na cultura árabe.

Agora, seu herói é Mateus, um rapaz criado em uma aldeia portuguesa do século 19. Filho de uma prostituta, ele nutre o sonho de conhecer a cidade do título, incentivado pelos causos contados pelo avô, Vicente, que o criou desde a infância.