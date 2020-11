La Casa De Papel: O que sabemos sobre o espisódio que estreará a 5ª parte

As gravações da quinta temporada de “La Casa De Papel” – que acontecem não só na Espanha, como também na Dinamarca e Portugal – prometem trazer muitos acontecimentos importantes que finalmente encerrarão a trama de sucesso na Netflix.

No IMDb, alguns detalhes do primeiro novo episódio já foram divulgados e alguns pontos podem revelar um pouco do que veremos na estreia.

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”:

Nairóbi, personagem de Alba Flores, certamente voltará a aparecer na série apesar do fim trágico. Ela está nomeada no elenco do capítulo assim como, Miguel Ángel Silvestre.

Mis agentes de campo infiltrados me han pasado más fotos del rodaje de hoy #lcdp5 pic.twitter.com/fZ3rUeGIsM — sara 🦋 (@chaoticberlermo) September 1, 2020

Silvestre é novo no elenco e o nome do seu personagem ainda não foi divulgado, mas protagonizou diversos cliques ao lado de Úrsula Corberó, o que indica que ele pode ser o namorado de Tóquio que acabou morto durante um enfrentamento com a polícia.

Os dois foram flagrados em gravações feitas em Lisboa:

Shippeo esto muchísimo ya y no he visto nada JAJAJ pic.twitter.com/42Cyfofhp7 — sara 🦋 (@chaoticberlermo) September 1, 2020

Personagens como Berlim (Pedro Alonso), Sierra (Najawa Nimri) e Professor (Álvaro Morte) também estão garantidos.