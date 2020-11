Como o caso de Mariana Ferrer faz parte do universo de Grey’s Anatomy?

Ao longo de suas 16 temporadas, Grey’s Anatomy deu voz à importantes causas sociais e de problemas da vida real enfrentados pelos mais diferentes indivíduos.

E embora trate-se de uma ficção e que se passa em específico nos Estados Unidos, a produção da ABC foi destacada recentemente com toda a repercussão do caso da influenciadora Mariana Ferrer, após ser humilhada pelo advogado do empresário André de Camargo Aranha e pela sentença de absolvição do acusado, pelo juiz Rudson Marcos, alegando “Estupro Culposo”.

Sobre Grey’s Anatomy, na 15ª temporada, em específico no episódio 19, a série médica conta a história de uma personagem que chega ao hospital buscando por assistência médica e após diversas conversas entre a doutora Teddy Altman (Kim Raver) e Jo Wilson (Camilla Luddington), ambas acabam descobrindo que na verdade a mulher havia sido vítima de violência sexual. Relembre a cena a seguir:

não existe estupro culposo! não existe estupro sem a intenção de estuprar!!! pic.twitter.com/Oo2f3lVupr — grey's anatomy (@greysanatombei) November 3, 2020

O episódio como um todo foi considerado “pesado” principalmente pela temática abordada e sobre os empecilhos físicos, sociais e legais que enfrentam as mulheres.

De toda forma, vale lembrar que ao final dele mostra-se o apoio das mulheres entre si, o que pode ser visto também reproduzido através das mensagens e petições dos internautas no caso de Mariana Ferrer.

Por fim, não somente ontem, data em que o vídeo do julgamento foi divulgado pelo The Intercept Brasil, ainda hoje o termo “Estupro Culposo” continua em alta e vem sendo discutido.