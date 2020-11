Cadê os homens? HQ ‘Mundo Mulher – Woman World’ imagina vida sem eles

A realidade era azul e rosa. De repente, por razão inexplicável, aos poucos os homens foram sumindo da face da Terra. E tudo virou preto e branco. No mundo idealizado pela ilustradora, cartunista e animadora canadense Aminder Dhaliwal, é essa mudança de cores que dá o tom de uma nova era na humanidade, em que só existem mulheres.

Esqueça guerras, desastres naturais, exploração. “Mundo Mulher – Woman World” é um retrato cômico de uma realidade em que a inexistência dos homens altera as prioridades da vida. A HQ, lançada hoje no Brasil, compila tirinhas que descrevem situações desse novo cosmos feminino.

A obra alterna entre histórias calcadas em humor feminista e outras que apenas exploram a comicidade desse universo. Amor e preocupações mais práticas também têm vez no cotidiano despretensioso imaginado pela autora. As piadas “de menininhas” perdem o sentido. Os homens tornam-se algo incompreensível para as novas gerações.

Cerca de 150 mil pessoas ao redor do globo acompanhavam as histórias de Aminder, que começaram como webcomic bissemanal, em 2018. A HQ reúne a produção que lhe garantiu sucesso online, com a adição da introdução colorida explicando a extinção dos homens e novas tirinhas.

Humor e sensibilidade se encontram nos desenhos dela. Sem as limitações de uma sociedade falocêntrica de um passado distante, quase esquecido, as mulheres prosperam nas suas singularidades.