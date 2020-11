5 utensílios do programa MasterChef Brasil para arrasar na cozinha em casa

MasterChef Brasil é um talent show de culinária brasileiro exibido pela Rede Bandeirantes, baseado no consagrado formato original de mesmo nome exibido pela BBC no Reino Unido. O programa é apresentado pela jornalista Ana Paula Padrão e os jurados são os chefes Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Paola Carosella.

A primeira temporada estreou em 2 de setembro de 2014 e, até agosto de 2019, seis temporadas já foram realizadas. O programa é transmitido em Portugal pelo canal SIC Mulher e em mais de 49 países, incluindo todos os países da América Latina. Acompanhe tudo sobre o programa da Band clicando aqui ou assista vários episódios no canal oficial do YouTube clicando aqui.

Mesmo quem não é muito ligado à gastronomia pode ter os utensílios da famosa marca em casa. Selecionamos 5 itens, entre os mais vendidos e desejados, da loja MasterChef Brasil no site de e-commerce da Amazon. Confira:

1. Faca do Chef Sultan Séries MasterChef





Não existe 'chef' ou culinária de boa qualidade sem uma boa faca. Essa é feita em uma só peça (monobloco) com lâminas em aço inoxidável, obtendo um nível de dureza através do sistema de têmpera, que proporciona um fio preciso e durável. Compre a partir de R$ 127,96.

2. Prato Square Masterchef Vemplast





É moderno e valoriza a apresentação do alimento. Seu tamanho grande e espaçoso permite que ele sirva uma bela refeição completa. O Prato Square 27×27 cm Vemplast faz parte da Linha Masterchef, que foi desenvolvida para você que é fã do programa e que adora testar receitas e inovar na hora das refeições. Produzido em Polipropileno, material resistente, que dispensa o uso de descartáveis, contribuindo para o meio ambiente e gerando menos custos com reposição. Compre a partir de R$ 46,02.

3. Tábua de madeira para churrasco Stolf





Esta tábua é ideal para quem procura um produto completo, os potes de inox servem como petisqueiras ou molheiras e a bandeja de inox é ideal para reservar ou servir, enquanto a tábua pode ficar próximo ao churrasqueiro para o corte da carne. As tábuas da Linha Churrasco Teca são fabricadas em madeira originária de reflorestamento, muito utilizada no setor naval, construtivo e atualmente tem apresentado crescimento contínuo no setor de utilidades domésticas e decorativo. Compre a partir de R$ 144,90.

4. Tesoura para Temperos 5 Lâminas MasterChef





Com a tesoura para temperos masterchef, você economiza no tempo e ganha na praticidade, cinco lâminas em aço inoxidável permitem cortar os temperos e forma uniforme e rápida, facilitando na hora de preparar a refeição e dar aquele gosto especial à comida. Compre a partir de R$ 80,54.

5. Avental Algodão MasterChef Preto





Alegria e charme na hora de preparar o almoço, o avental MasterChef é produzido em 100% algodão e protege toda a sua roupa durante suas aventuras na cozinha. Além disso, será bem divertido ser como 'chef' por um dia. Compre a partir de R$ 99,00.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.