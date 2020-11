‘Protocolo Volpone’ apresenta maneira inédita de fazer teatro na pandemia

Este é o título de um dos primeiros espetáculos a voltar de forma física, em São Paulo, no estacionamento do Teatro Arthur de Azevedo. Sugerindo um jeito inédita de se fazer teatro, “Protocolo Volpone” chega à sua última semana com sessões de amanhã a sábado, às 20h, e domingo, às 18h.

O projeto nasceu no ano passado, mas por ironia do destino seu enredo casa com o que vivemos. Volpone, o protagonista, diz estar doente para ganhar em cima disso. Os outros, na esperança de tornarem-se herdeiros, caem direitinho.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Fala de outro vírus, não só o da doença – da ganância, do egoísmo. Fala de falta de ética e moral, que são temas extremamente contemporâneos para o Brasil”, diz a diretora Johana Albuquerque ao Metro World News.

Em vez de partir para o online, a Bendita Trupe passou a quarentena pensando do num formato possível de teatro físico na pandemia. Respeitando as medidas de segurança, chegaram a uma arena em que cada espectador fica dentro de uma cabine, ao ar livre. As máscaras passaram a fazer parte do figurino. A equipe técnica tornou-se essencial para colocar tudo em prática.

“Volpone” (1605-1606) é uma obra do inglês Ben Jonson. A partir de versão enxugada de Stefan Zweig, dos anos 1920, Marcos Daud adaptou o espetáculo para os tempos atuais.

“Como fazer uma comédia em plena pandemia?”, questiona a diretora. “Em muitas situações dramáticas e trágicas da história, as comédias tiveram o seu lugar, até no sentido de criar uma possibilidade de aproximação com o público.”

O link para a compra de ingressos fica disponível nas redes sociais da Bendita Trupe sempre no dia anterior às sessões, às 11h.

*Supervisão de Angela Corrêa