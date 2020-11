Netflix: 8 séries curtinhas para você maratonar

​Você está procurando uma série curtinha para maratonar na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque selecionamos algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

Séries curtinhas na Netflix

After Life

Após a morte inesperada de sua esposa, Tony (Ricky Gervais) decide mudar seu modo de viver. O cara legal logo se torna um homem impulsivo que diz e faz o que tem vontade. A situação se complica, quando as pessoas ao redor de Tony tentam transformá-lo em uma pessoa melhor novamente.

Atypical

Sam é um garoto autista de 18 anos, que encorajado por sua psicóloga, decide procurar uma namorada. Além de buscar mais independência e autoconhecimento, também começa a se ver envolvido na sua primeira história de amor, enquanto vários problemas ocorrem em torno do dia a dia da família.

Como Vender Drogas On-line (Rápido)

Moritz e o pessoal do MyDrugs apostam cada vez mais alto. Quanto maior o sucesso, mais perigos eles terão que encarar.

Emily em Paris

Uma atriz americana é convidada para inaugurar uma loja em Paris e Emily decide bancar a babá, mas as coisas saem do controle, inclusive a própria garota propaganda.

The Good Place

Uma das séries de comédia mais inteligentes da atualidade conta a história de Eleanor, uma mulher que morre e vai parar no Paraíso (o Lugar Bom do título), por engano. Cheia de reviravoltas, a série prende o espectador com suas tramas bem elaboradas.

Love

Enquanto se recuperam dos relacionamentos fracassados, eles acabam precisando lidar com os altos e baixos da intimidade, do comprometimento e da vida adulta. Love é “um olhar inflexível, hilário e dolorosamente honesto sobre o amor”, narrando as dificuldades de se criar (ou desfazer) laços da vida moderna.

O Método Kominsky

O professor de teatro Sandy Kominsky e seu melhor amigo Norman Newlander enfrentam as alegrias e tristezas da velhice com muito bom humor.

Modern Family

Esta série vencedora do Emmy acompanha a vida de Jay Pritchett e sua eclética família enquanto lidam com os desafios da vida contemporânea em Los Angeles.