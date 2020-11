La Casa De Papel: Roteirista revela razão da morte de Nairóbi

A morte de Nairóbi, personagem de Alba Flores foi um dos acontecimentos mais tristes da quarta parte de “La Casa De Papel”, série que já tem novos episódios sendo gravados.

Em uma entrevista recente o roteirista Javier Gómez Santander, revelou as razões criativas que levaram à despedida deste personagem.

“Os personagens cumprem os ciclos. (…) É bom para os personagens, eles cumprem arcos. No caso do Berlim é claro, ele chega com uma carga pejorativa gigantesca e é um personagem que acabamos revivendo. Em toda essa redenção compreendemos os sentimentos de Berlim e ele se redime com a sua morte. Eu acho que Nairóbi estava em um lugar semelhante”, explicou.

LCDP: Javier habla sobre por qué decidieron matar a Nairobi. En parte porque era uno de los personajes más queridos pero también porque había cumplido su ciclo. Con estas declaraciones sabemos que personaje no morirá nunca: Arturo #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/Sk9CmBArtM — VoiceofReason (@VoRLCDP) November 3, 2020

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”:

Assim como a volta de Berlim (Pedro Alonso) e Arturo (Enrique Arce), é bem possível que Nairóbi volte de alguma forma a estar presente na trama da quinta parte. Segundo o portal Spoiler, fontes próximas à produção da série confirmaram que Alba estará presente por meio de flashbacks.

Quem aí está ansioso? “La Casa De Papel 5” deve estrear em 2021!