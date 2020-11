‘Feliz aniversário, Kendall Jenner’: modelo completa 25 anos nesta terça-feira

A jovem Kendall Jenner, do clã Kardashian Jenner, completa 25 anos nesta terça-feira (3).

“Jenner é uma modelo, empresária e personalidade de televisão americana, conhecida pelo reality show Keeping Up with the Kardashians”, descreve seu perfil.

O assunto é um dos mais comentados no Twitter, ficando no trending topics da rede social.

Vários fãs já enviaram mensagens para a jovem, por meio da plataforma. Confira algumas das postagens:

sou apx na kendall véi https://t.co/l3dQhPkDJe — 𝖒𝖆𝖑𝖚𝖟𝖎𝖓𝖍𝖆🐆 (@malurs_) November 3, 2020

feliz aniversário kendall jenner pq de parabéns vc esta todos os dias pic.twitter.com/D69hpQpeKu — laís🐚|fav e rt no fix (@daridamelio) November 3, 2020

você se acha a gostosona???????? parabéns eu também acho.#HappyBirthdayKendallJenner pic.twitter.com/DPKluR5e7r — bina (@ifscIairo) November 3, 2020

Hoje é o dia da Patroa Kendall Jenner.👁-👁🖤#HappyBirthdayKendallJenner pic.twitter.com/iye7X4b6g6 — 𝐂𝐦𝐳_𝟖𝟖𝟔 𝐢𝐬 𝐠𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 ᵕ̈ ☄︎ ♪ (@Brito_Eduarda4) November 3, 2020