‘Bom dia, Verônica’ tem sido tema de debate nas comunidades; saiba mais

A atriz Tainá Müller fez recentemente uma publicação em sua conta do Instagram em que comenta que a série “Bom dia, Verônica” tem se tornado tema de discussão nas comunidades da cidade de São Paulo.

De acordo com a artista que dá vida a escrivã da delegacia de homicídios, Verônica Torres, esta informação foi apontada por Gilson Rodrigues, “Prefeito de Paraisópolis”, bairro localizado na região Sul da capital paulista.

Em sua publicação, Müller disse: “Há dois dias meu amigo @gilsonrodriguesbr do @g10favelas me contou que #BomDiaVeronica está gerando muitos debates sobre violência doméstica nas comunidades de São Paulo. Esse desdobramento do trabalho é o que mais me gratifica na escolha de dar corpo, emoção e voz a outras que não sou eu. A ficção tem o poder de ligar um poderoso holofote pra iluminar zonas escuras das nossas relações, pântanos sombrios camuflados de normalidade”.

Leia também:

Tainá ressalta ainda que é grata pela oportunidade que foi dada à sua interpretação de dar voz à realidade de milhares de mulheres brasileiras e ao redor mundo. A atriz reforçar também que este agora é um debate que faz parte da comunidade. “Gracias por me marcarem nas conversas que essa série está gerando. Agora ela é de vocês”.

Para quem já assistiu a primeira temporada ou está curioso, “Bom dia, Verônica”, faz parte de um retrato social, que mostra a história de mulheres vítimas de violência em suas mais diferentes esferas.

A produção nacional conta com 8 episódios, todos disponíveis no catálogo Netflix.