Amazon Prime Video: 5 filmes imperdíveis que entram no ar em novembro

O serviço de streaming da Amazon está cheio de novidades no penúltimo mês do ano. Selecionamos abaixo 3 títulos imperdíveis. Vamos ver quais são?

Trilogia ‘Hobbit’: ‘Uma jornada inesperada’ (2012), ‘A desolação de Smaug’ (2013), ‘A batalha dos cinco exércitos’ (2014)

Reprodução / Warner Bros. Pictures

Dirigidos pelo neozelandês Peter Jackson, que também deu vida ao universo de J. R. R. Tolkien em ‘Senhor dos anéis’, a trilogia é um prato cheio para os fãs de fantasia e aventura.

‘Ray’ (2004)

Reprodução / Universal Pictures

A cinebiografia de Ray Charles rendeu a Jamie Foxx o Oscar de Melhor ator. A trilha sonora, cheia de hits do gênio do jazz e do blues, dispensa comentários.

‘Os espetaculares’ (2020)

Reprodução / California FIlmes

É claro que não podia faltar um representante do cinema nacional na nossa lista! A comédia estrelada por Rafael Portugal, do ‘Porta dos Fundos’, que mostra os bastidores do universo do stand-up, entra no ar no dia 5.

E aí, partiu maratonar?

LEIA MAIS: