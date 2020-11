‘Você’: Netflix confirma retorno da gravação da terceira temporada da série

A Netflix confirmou nesta segunda-feira que a produção da série ‘Você’ (no original, You), que havia sido pausada pela pandemia de coronavíus, foi retomada.

Na conta oficial da série no Instagram, os produtores postaram uma foto com a legenda: "Recomendamos que você fique a pelo menos 2 metros de Joe Goldberg o tempo todo. VOCÊ S3 está de volta à produção.”

🚨 NEWS: You S3 is back in production 🚨 pic.twitter.com/tMNtZr31kB — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 2, 2020

A co-criadora do programa, Sera Gamble, deu algumas dicas do que esperar na terceira temporada da série, durante um bate-papo com o ator Penn Badgley, que protagoniza o serial killer Joe Goldberg. Ela disse que muita coisa vai acontecer com o novo vizinho misterioso que apareceu no final da segunda temporada.

Inspirado em um Best-seller, a série mostra como funciona a cabeça de um psicopata e gira em torno da obsessão de Joe Goldberg, que usa as redes sociais para se aproximar de Beck (Elizabeth Lail), uma escritora iniciante.