'Quais são esses dez filmes de terror?': desafio de emojis viraliza nas redes

Um novo quiz está desafiando os fãs de terror a nomear os filmes do gênero em uma sequência de emojis.

Segundo o The Sun, o jogo de perguntas foi postado inicialmente no Reddit por um usuário. No total, são 10 filmes e um bônus a serem descobertos.

Algumas sequências de emojis são uma descrição literal do seu título. Entretanto, outras contêm objetos que aparecem nos filmes.

Vamos tentar? As respostas estão no final da página. Mas não vale trapacear, ok?

Reprodução / Reddit

Tubarão Os caça-fantasmas Psicose A noite dos mortos-vivos O iluminado O exorcista Invocação do Mal Entrevista com o vampiro O chamado Alien: o oitavo passageiro O exorcista

Bônus: o ano de 2020!