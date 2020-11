Os 5 filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos

Recentemente, o Gamespot divulgou uma lista com os filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos.

Em uma publicação em sua conta oficial no Facebook, o site ranqueou os 5 títulos do gênero que mais deram retorno em bilheteria nos cinemas do mundo.

Reprodução / Facebook / Gamespot

Os dois capítulos da franquia ‘It – a coisa’, baseada em um livro de Stephen King, ocuparam as duas primeiras posições do ranking, somando um total de mais de 6,7 bilhões de reais arrecadados, na cotação atual da moeda brasileira.

Em terceiro lugar, aparece o clássico ‘O exorcista’, que arrecadou 2,5 bilhões de reais, um recorde absoluto na época em que foi lançado (1973). Na verdade, caso esse valor fosse ajustado à inflação, o filme seria o mais lucrativo da história dos Estados Unidos e do Canadá, com um retorno equivalente a mais de mais de 10 bilhões de reais.

Ainda completam o top 5 ‘A freira’ – spin-off de ‘Invocação do mal 2’ (mais de 2 bilhões de reais) e ‘Um Lugar Silencioso’ (quase dois bilhões de reais).

