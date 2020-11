‘Ninguém notou’: Atriz faz desabafo sobre sua saída de Grey’s Anatomy

Ao longo de suas 16 temporadas, a 17ª está em produção e estreará na semana que vem, no dia 12, Grey’s Anatomy deu adeus a diversos personagens, inclusive alguns deles sendo lembrados até hoje, como é o caso de Sandra Oh, responsável por interpretar Cristina Yang.

De toda forma, isso não aconteceu com todos os atores do elenco. Recentemente, o portal de notícias Vader compartilhou uma mensagem da atriz Jessica Capshaw (Arizona Robbins) que afirma que mesmo após ter deixado a produção da ABC há quase dois anos “ninguém” notou sua saída.

Segundo informações do Vader, a atriz revelou que desde que a série chegou à Netflix, muitos não perceberam que ela já não fazia mais parte do elenco: “A Netflix deu luz a toda esta nova geração de espectadores de Grey’s e o mais divertido é que não estou no programa há cerca de dois anos, mas ninguém sabe”.

Sobre esta situação, a atriz continuou: “Mas é engraçado, as pessoas seguem acreditando que sou Arizona e estou na série. Nada mudou”, finalizou.

Em relação ao porquê ainda confundem sobre sua permanência no elenco de Grey’s Anatomy, Jessica disse: “É engraçado e um pouco irônico que o primeiro filme que faria depois de Grey’s Anatomy estivesse na Netflix, quando essa plataforma de streaming é quase que unicamente a razão pela qual os fãs ainda acreditem que estou na série”, esclareceu.

Aos que têm dúvida sobre o filme que Capshaw está se referindo, trata-se da produção “Holidate” (Amor com data marcada, em português), estreada no último dia 28 de outubro.

Se você gostou da personagem Robbins na série da ABC, esta pode ser uma excelente oportunidade para rever Jessica atuando. O filme está disponível no catálogo Netflix.

Assista abaixo o trailer: