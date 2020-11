Netflix: 20 filmes e séries chegam ao catálogo nesta semana; veja a lista

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Disponíveis a partir de segunda-feira (2)

A Casa Caiu — Um Cassino na Vizinhança

Desesperados por dinheiro para bancar a faculdade da filha, Scott e Kate Johansen transformam a casa em um cassino clandestino.

Entendeu ou Precisa Desenhar? (2ª temporada)

Dois anos depois, Ada tenta reconstruir a vida e se reconciliar com as melhores amigas, que também têm problemas a resolver.

Disponíveis a partir de terça-feira (3)

Laço Materno

A mãe de Shuhei se sente ameaçada quando ele começa a despertar para um mundo além do seu controle doentio e acaba conduzindo a família a uma tragédia.

Felix Lobrecht — Hype

Miss India

O Rei do Sapo

Disponíveis a partir de quarta-feira (4)

A Escolha

O aspirante a veterinário Travis se apaixona por sua nova vizinha Gabby, mas o caminho do amor verdadeiro tem um obstáculo: os dois já estão comprometidos.

Amor e Anarquia (1ª temporada)

Uma consultora casada e um jovem técnico de informática iniciam um jogo de sedução que desafia as regras da sociedade e os faz reavaliar suas vidas.

Disponíveis a partir de quinta-feira (5)

Bob Esponja — O Incrível Resgate

Quando Gary desaparece de repente, Bob Esponja e Patrick embarcam numa missão frenética muito além da Fenda do Biquíni para salvar o amigo.

Missão Presente de Natal

Ela tem a missão de fechar uma base aérea e acabar com a tradição natalina do local. Só que um piloto gente boa está determinado a fazê-la mudar de ideia.

Paranormal (1ª temporada)

Depois de se envolver em uma série de acontecimentos inexplicáveis, um médico cético se torna uma autoridade em investigações paranormais, mesmo contra sua vontade.

Quem Matou María Marta? (1ª temporada)

Disponíveis a partir de sexta-feira (6)

The Late Bloomer

Um terapeuta sexual entra na puberdade aos 30 anos, quando uma cirurgia libera seus hormônios borbulhantes.

Vingança Feminina

Quando sua amiga é humilhada publicamente por causa de um vídeo gravado e vazado sem consentimento, uma aluna nova decide revelar a verdade e os segredos do campus.

A Lição de Moremi

Country para Sempre (1ª temporada)

Disponíveis a partir de sábado (7)

Jogos Vorazes — A Esperança: Parte 1

De volta ao Distrito 13 após acabar com os Jogos Vorazes, Katniss reluta em se tornar o símbolo de uma rebelião popular contra a Capital.

Jogos Vorazes — A Esperança: O Final

Katniss Everdeen e seus aliados lançam um ataque ao Capitólio para tentar libertar Panem e assassinar o presidente Snow.

Jogos Vorazes — Em Chamas

Após triunfar nos Jogos, Katniss Everdeen viaja pelos distritos no Tour da Vitória, enquanto uma rebelião começa a se formar ao seu redor.