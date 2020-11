'Baby Shark' ultrapassa 'Despacito' e torna-se o vídeo mais visto no mundo

O vídeo do ‘Baby Shark’, aquele da canção infantil gravada pela empresa sul-coreana Pinkfong, tornou-se o vídeo mais visto da história do Youtube, desbancando o single ‘Despacito’.

A música gravada por Luis Fonsi e Daddy Yankee liderava a lista dos mais vistos do mundo com 7,03 bilhões de visitas, mas ‘Baby Shark’ atingiu nesta semana as 7,04 bilhões de visitas no canal de vídeo.

A música do 'Baby Shark' é de domínio público e seu compositor original nunca foi divulgado, mas viralizou nas redes depois de ter sido gravada pela cantora coreana-americana Hope Segoine, de 10 anos.

Com apenas 1 minuto e 26 segundos e um refrão repetitivo, a canção alcançou a sexta posição na para do Reino Unido e a 32ª nos Estados Unidos.