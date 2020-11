Netflix: filmes e séries de terror que estreiam no catálogo em novembro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Disponível a partir de 1º de novembro

Anjos da Noite — A Rebelião

Nesse filme da famosa franquia, acompanhamos as origens da disputa entre vampiros e Lycans. Contudo, o corajoso Lucian lidera os Lycans na batalha contra o rei vampiro Viktor.

Disponível a partir de 5 de novembro

Paranormal (1ª temporada)

Um médico cético se torna uma autoridade na investigação de fenômenos paranormais. No entanto, isso acontece contra a sua vontade. Por fim, ele começa a se envolver em uma série de acontecimentos inexplicáveis.

Disponível a partir de 6 de novembro

Vingança Feminina

Uma jovem guarda segredos. Sua amiga é humilhada publicamente. Então, elas se unem e decidem revelar toda a verdade e os segredos do campus.

Disponível a partir de 15 de novembro

O Sono da Morte

Neste thriller sobrenatural intenso e de tirar o fôlego, Jessie e Markdecidem levar um menino doce e amoroso de 8 anos, Cody. Sem o conhecimento deles, Cody tem medo de cair no sono.

Disponível a partir de 23 de novembro

Estranha Presença

Um médico é chamado a uma elegante casa senhorial para cuidar de uma donzela doente, mas descobre segredos sobrenaturais que se conectam com seu passado.