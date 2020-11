Dua Lipa fará show virtual em novembro

A cantora Dua Lipa anunciou que fará um show virtual intitulado 'Studio 2054' em novembro.

O show irá ao ar ao ar pela plataforma LiveNow.com e os ingressos custarão US$ 11,99 (cerca de R$ 70). Quem quiser ter acesso ao pré-show e a uma after party terá que desembolsar uma graninha a mais, US$ 27,50 (cerca de R$ 160).

Os ingressos já estão à disposição dos interessados desde a última sexta-feira (30).

Em 'Studio 2054', Dua Lipa promete uma "noite de música, caos, perfomance, teatro, dança e muito mais, em uma experiência nova de live multidimensional".

O show Studio 2054 será transmitido em 27 de novembro, a partir das 21h.