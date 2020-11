Atriz de Grey’s Anatomy publica foto fantasiada para o halloween e causa furor nas redes

O halloween foi ontem (31), mas alguns assuntos continuam repercutindo nas redes sociais e pensando nisso, Grey’s Anatomy não poderia ficar de fora, né?

Uma foto publicada ontem pela atriz Camilla Luddington (Jo Wilson) causou furor na internet. Ela aparece fantasiada de Malévola, personagem da Disney.

A imagem foi publicada no stories da artista junto com os comentários: “Toda produzida para nossa caça ao tesouro de doces este ano! Saindo aos “socos” com 2020”. Veja abaixo a publicação:

Reprodução - Instagram

Embora não seja a primeira vez que os telespectadores veem a atriz fantasiada para o halloween, já quem em Grey’s Anatomy, no episódio 16×6, Camilla aparece produzida e contracenando com seu ex-par de elenco Justin Chambers (Alex Karev), ao que se sabe esta é a primeira aparição como a personagem Malévola.

E já que citamos Chambers, ao que se sabe, a saída do ator não deve afetar em grande escala a personagem Jo Wilson, uma vez que segundo a showrunner da série, Krista Vernoff, esta deve ser uma temporada mais leve para Camilla, embora todo o cenário de pandemia que será enfrentado.