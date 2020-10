5 filmes da Netflix para assistir no Halloween

Neste sábado, Dia das Bruxas, nada melhor do que um filme de terror/suspense para assistir no sofá quentinho enquanto a chuva e o frio castigam lá fora.

Selecionamos 5 filmes que estão à disposição dos assinantes da Netflix que falam sobre bruxas, monstros e muito suspense.

Confira:

1 – O último Caçador de Bruxas

O imortal caçador de bruxas Kaulder (Vin Diesel) deve enfrentar novamente sua maior inimiga, a Rainha Bruxa.

2 – Solomon Kane – O Caçador de Demônios

Mercenário cuja alma está condenada ao inferno renuncia à violência e busca redenção, mas o destino o obriga a retomar sua antiga vida para salvar uma inocente.

3 – Drácula, a História Nunca Contada

Nesta versão, rei Vlad se recusa a submeter-se ao domínio do império otomano e busca um ser das trevas para obter poderes das trevas.

LEIA TAMBÉM:

4 – Errementari: O Ferreiro e o Diabo

Filme espanhol baseado em uma lenda do folclore basco no qual um ferreiro torna-se carcereiro do diabo.

5 – O Apóstolo

Um homem que faz parte de uma missão de resgate se envolve com um misterioso culto religioso em uma ilha isolada.