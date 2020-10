Netflix: estas são as estreias desta sexta-feira, 30 de outubro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta sexta-feira (30) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta sexta-feira (30)

A Maldição do Poço

Um espírito com sede de vingança assombra um vilarejo com um passado obscuro, e uma menina de dez anos é a única que pode acabar com a maldição.

O que Ficou para Trás

Um jovem casal sudanês foge da guerra para recomeçar a vida na Inglaterra, mas é atormentado por uma força sinistra que vive em sua nova casa.

Suburra — Sangue em Roma (3ª temporada)

Uma grande e lucrativa celebração organizada pelo Vaticano desencadeia uma nova luta pelo poder nas ruas de Roma.

Menéndez — El Día del Señor

Neste terror, um padre assombrado por seus pecados volta a enfrentar a escuridão quando um amigo implora ajuda para a filha possuída.

Bronx

Em meio a gangues e corrupções no submundo de Marselha, um policial decide fazer justiça com as próprias mãos para proteger sua equipe.

Campo Grande

Quando Regina acolhe duas crianças abandonadas pela mãe, descobre um mundo novo, uma realidade bem diferente da vida que leva em um bairro chique do Rio de Janeiro.

Somebody Feed Phil (4ª temporada)

Criador de Todo Mundo Adora o Raymond, Phil Rosenthal roda o mundo explorando a cultura e a culinária de lugares como São Francisco, Singapura, Havaí, entre outros.