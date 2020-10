Grey’s Anatomy: Nome de 3º episódio da 17ª temporada pode dar dicas do que acontecerá

Foi liberado recentemente o nome do terceiro episódio da 17ª temporada Grey’s Anatomy, segundo o que aponta o site Fandom e muito mais do que somente um título, ele poderia ser na verdade uma dica do que acontecerá nesta exibição.

Para quem não sabe, todos os episódios da série são titulados com nome de músicas e para o 3º foi escolhida a canção “My Happy Ending”, da cantora Avril Lavigne, que em português significa “Meu final feliz”.

E logo após lerem a letra da música, os fãs da produção da ABC começaram a especular o que poderia acontecer.

Leia também:

Em um dos trechos de “My Happy Ending”, traduzidos, a música diz: “Vamos falar sobre isso, não é como se estivéssemos mortos. Foi algo que eu fiz? Foi algo que você disse?”.

Pensando nisso, a suspeita é de que ou um personagem poderá ficar entre a vida e a morte ou o mais esperado, que seja uma indireta para o casal Owen e Teddy, que ao que tudo indica, não enfrentará uma fase fácil.

No Twitter, a notícia rendeu diversas manifestações e memes. Confira alguns abaixo:

🚨🚨🚨 O nome do 3º episódio da 17ª temporada vai ser "My Happy Ending", em tradução "Meu Final Feliz". pic.twitter.com/gdMqNtC0dr — grey's anatomy (@greysanatombei) October 30, 2020