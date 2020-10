6 filmes com Morgan Freeman para ver na Amazon Prime Video

Nascido em Memphis, Tennessee, Morgan Freeman conquistou o mundo do cinema com sua característica voz grave, profunda, icônica, inconfundível.

Atualmente, alguns filmes com a participação de Freeman estão disponíveis na Amazon Prime Video. Selecionamos abaixo 5 deles (todos eles imperdíveis) para você curtir no serviço de streaming. Vamos ver quais são?

‘Os imperdoáveis’ (1992)

Reprodução / Warner Bros.

Produzido, dirigido e estrelado por Clint Eastwood, o faroeste sobre um velho fora-da-lei que aceita um último trabalho antes de se aposentar ganhou 4 Oscars, inclusive na categoria de Melhor filme.

‘Se7en: os sete pecados capitais’ (1995)

Reprodução / New Line Cinema

Dois detetives, um novato (Brad Pitt) e um veterano (Morgan Freeman), perseguem um assassino em série que usa os sete pecados capitais como seus motivos. Lançado em 1995, o suspense se tornou um dos filmes mais cultuados da história do cinema.

‘O apanhador de sonhos’ (2003)

Reprodução / Warner Bros. Pictures

Baseado em um livro de Stephen King, ‘O apanhador de sonhos’ é uma mistura de terror e a ficção científica. Com atuação de Morgan Freeman e música-tema de Donna Summer, o filme conta a história de um grupo de quatro amigos que se depara com uma invasão de Aliens parasitários.

‘Antes de partir’ (2007)

Reprodução / Warner Bros.

Dois homens com doenças terminais (Jack Nicholson e Morgan Freeman) escapam do hospital em que estavam internados e partem em uma viagem com uma lista de desejos a serem realizados antes que morram.

‘Invictus’ (2009)

Reprodução / Warner Bros. Pictures

Nelson Mandela, em seu primeiro mandato como presidente da África do Sul, inicia uma missão para unir as terras dilaceradas pelo Apartheid: sediar e vencer a Copa Mundial de Rúgbi de 1995. Baseado em fatos reais, o filme é dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Morgan Freeman e Matt Damon, que receberam indicações ao Óscar por suas atuações.

‘Red: aposentados e perigosos’ (2010)

Reprodução / Summit Entertainment

A comédia baseada nos quadrinhos da DC é estrelada por Freeman, Bruce Willis, John Malkovich e Helen Mirren. Precisa dizer mais alguma coisa?

E aí, partiu maratonar?

VEJA MAIS: