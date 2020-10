‘Os Simpsons’: Fox fará maratona de Halloween no sábado

A Fox fará uma maratona de Halloween com os 30 episódios especiais de ‘Os Simpsons’, conhecidos como ‘Treehouse Of Horror’, no sábado, 31 de outubro.

Entre os episódios especiais do Dia das Bruxas, estará o de 2020, que ainda é inédito no Brasil.

O especial começará a ser exibido às 10h com o primeiro desenho do ‘Treehouse of Horror’, de 1990.

O último especial a ser exibido no canal, às 22h30, estreou em agosto de 2020 e faz uma referência à série ‘Stranger Things’ e ao filme ‘A Forma da Água’.