Eita! Novo trailer de The Crown apresenta a tensa relação da rainha Elizabeth com Margaret Thatcher

Na quarta temporada de The Crown, que estreia em 15 de novembro na Netflix, as tradições serão desafiadas. O novo trailer divulgado nesta quinta-feira (29), por exemplo, já mostrou que a rainha Elizabeth e a primeira-ministra Margaret Thatcher tinham uma relação tensa.

Além disso, o trailer mostra que veremos na quarta temporada a rainha preocupada em proteger a linha de sucessão e querendo garantir uma noiva apropriada para o Príncipe Charles (Josh O’Connor), ainda solteiro aos 30 anos.

Também pode ser interessante para você:

“Conforme o país sente o impacto das políticas introduzidas pela primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), as tensões nos bastidores do poder se intensificam ainda mais com Thatcher levando a nação à guerra das Malvinas”, explica a sinopse.

Confira o trailer:

Gostou da materia de The Crown? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. O Metro é um jornal gratuito e para nos ajudar a continuar fazendo nosso trabalho, basta que você compartilhe nossas matérias!

LEIA TAMBÉM