Como a cantora Elza Soares fez parte do universo da série ‘Bom dia, Verônica’?

Prestes a completar um mês desde o seu lançamento em 1 de outubro, “Bom dia, Verônica” se tornou um sucesso dentro e fora do Brasil. A produção nacional que conta a história de uma escrivã da delegacia de homicídios, de uma mulher vítima de violência doméstica e de um serial killer, caiu no gosto dos telespectadores da Netflix.

E embora ela tenha sido um sucesso pela atuação dos atores do elenco, outro ponto importante e que ajudou a construir a trama, foi a trilha sonora. Com repertório diverso, as faixas escolhidas reforçam a discussão apresentada pela série.

Leia também:

Dentre os destaques, estão as canções de Elza Soares que é conhecida por suas lutas sociais, principalmente através de suas músicas, tanto contra o racismo, quanto para outras questões como a violência doméstica.

Elza está presente desde o trailer de “Bom dia, Verônica” com a sua canção “Maria da Vila Matilde” que é um relato de uma mulher vítima de violência.

Reveja abaixo o trailer:

Por fim, Além de Elza Soares, outros nomes importantes da música brasileira também estão presentes na série, dentre eles: Titãs, Belchior e Legião Urbana.