Coleção Vaga-Lume lança primeiro livro em 13 anos

Quem cresceu nos anos 70 e 80 praticamente se alfabetizou com a ajuda dos livros da coleção Vaga-Lume, que teve seu tempo áureo entre essas décadas.

Após 13 anos de jejum, a Somos Educação, que comprou a editora Atica, retomou a série com um lançamento para a nova geração de leitores.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Ponha-se no Seu Lugar”, escrito por Ana Pacheco, conta a história do menino Lucas, que, num lance fantástico, vê seu nariz ganhar vida própria e começar a rivalizar com ele. A Vaga-lume tem mais de100 títulos infantojuvenis, muitos passados de pai para filho, casos de “Éramos Seis” (1973), de Maria José Dupré, e “O Escaravelho do Diabo” (1974), de Lúcia Machado de Almeida, que virou filme recente.