Bastidores! Assim foi o último dia de Sandra Oh no elenco de Grey’s Anatomy

A saída de Sandra Oh (Cristina de Yang) do elenco de Grey’s Anatomy com toda a certeza foi uma das perdas mais consideráveis para a série, isso porque a personagem interpretada pela atriz é uma das mais amadas, inclusive sendo lembrada até hoje.

Para quem não lembra, “Yang” deixou a produção da ABC no final da 10ª temporada, após um longo processo. Pouco tempo após sair do elenco, a atriz revelou em uma entrevista que passou por uma transição de cerca de dois anos até se sentir de fato preparada para encerrar o ciclo de sua personagem. Sandra Oh relatou ainda que precisou de terapia para ajudá-la durante esta mudança.

Você imagina como foi o último dia da atriz no elenco da série?

Em um vídeo compartilhado recentemente no Twitter é possível ver um pequeno trecho do que acontece nos bastidores. Nele nota-se Sandra sorrindo e sendo aplaudida por toda a equipe.

Nas imagens é possível ver ainda que a artista ainda está com o look em que protagoniza a marcante cena da dança com sua “pessoa”, Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Se você não lembra ou quer recordar desta cena, vamos deixar a seguir tanto o vídeo gravado nos bastidores, quando o da despedida da médica cardiologista. Assista abaixo.