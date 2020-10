Mostra macaBRo oferece cinema de horror brasileiro de graça e online

Quem disse que o Brasil não tem cinema de gênero? Começa hoje a mostra online e gratuita macaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil.

São 44 produções de horror de criadores brasileiros, entre curtas e longas-metragens em cartaz até dia 23 do próximo mês.

Além de títulos de nomes consagrados como José Mojica Marins (1936-2020), o Zé do Caixão, a seleção também apresenta nova geração do terror “made in Brazil”, como o aclamado “Morto Não Fala”, de Dennison Ramalho, exibido em mais de 40 festivais.

As sessões são na plataforma darkflix.com.br/macabro, dedicada ao cinema fantástico. Os longas têm exibição limitada e ficam disponíveis por 24 horas. Já os curtas podem ser assistidos no espaço de uma semana. Há mais informações no perfil do Instagram @blgentretenimento.