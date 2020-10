Atenção, Pottermaníacos: filmes do Harry Potter saem da Netflix neste sábado

Fãs do menino bruxo têm até este sábado (31) para maratonar os filmes da franquia Harry Potter, uma vez que a Netflix anunciou que eles serão retirados do catálogo do canal.

Estão disponíveis no canal da Netflix ‘Harry Potter e a Câmara Secreta’, ‘Harry Potter e a Ordem da Fênix’, ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte’ – parte 1 e parte 2.

O anúncio foi feito nesta nesta terça-feira em um post publicado no Twitter oficial da empresa no Brasil. Está escrito:

“Atenção, Potterheads. Essa é a última semana pra rever os filmes do Harry Potter que estão disponíveis aqui comigo. Eu tentei, gente, mas aquilo que não pode ser nomeado decidiu que vocês só têm até sábado”.

Veja abaixo: