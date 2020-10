Assista ao trailer de Stardust, cinebiografia de David Bowie

Foi divulgado nesta quarta-feira o primeiro trailer oficial de Stardust, filme que contará como o cantor britânico David Bowie criou o personagem Ziggy Stardust em uma fase de sua carreira, na década de 70, nos Estados Unidos.

Para fazer o papel de Bowie foi escolhido o cantor, compositor e ator britânico Johnny Flynn. O filme traz ainda o comediante Marc Maron no papel de assessor de comunicação do músico, Ron Obermman, e Jena Malone (Animais Noturnos) no papel de Angie Bowie.

O filme, uma biografia não autorizada, vai estrear nos Estados Unidos em 25 de novembro. Ainda não há data de estreia no Brasil.

O personagem Ziggy Stardust era um ser andrógino e bissexual enviado à Terra para trazer uma mensagem de paz e esperança ao planeta. Com ele, Bowie lançou o álbum que se tornou um dos clássicos em sua carreira: ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars’.

Veja o trailer: