Novo filme da Netflix traz Adam Sandler como astronauta

Segundo informações do site Deadline, o comediante Adam Sandler vai estrelar produção da Netflix baseada na adaptação do livro ‘The Spaceman of Bohemia’, escrito por Jaroslav Kalfar.

De acordo com informações, Sandler fará o papel de um astronauta que participa de uma missão espacial de oito meses, enquanto sua vida na Terra vai de mal a pior.

O filme ainda não tem título ou data de estreia definidos

Recentemente, o ator participou de ‘O Halloween do Hubie’, já disponível na Netflix. Veja o trailer: