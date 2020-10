Netflix: estes são os títulos que serão removidos do catálogo nesta semana

​A cada semana a Netflix acrescenta novidades ao seu catálogo. Ao mesmo tempo, outras produções precisam dizer “adeus” à plataforma de streaming.

Confira, a seguir, os títulos que deixarão o serviço e já não estarão disponíveis a partir desta semana.

Disponível até domingo (25)

Nerve

A estudante Vee, pressionada pelos amigos, decide participar do jogo online Nerve, que faz desafios reais aos seus jogadores. Porém, o jogo toma um rumo assustador e, ao chegar no estágio final, Vee precisa tomar decisões que irão determinar o seu futuro.

Disponível até segunda-feira (26)

Feito na América

A vida de Barry Seal, um piloto que, na década de 1980, traficava drogas e armas para a CIA e o cartel de Medellín ao mesmo tempo.

Disponível até quarta-feira (28)

17 Outra Vez

Mike foi uma estrela do basquete que tinha um futuro promissor, porém jogou tudo para o alto ao casar-se com sua namorada para criar seu filho. Quase vinte anos depois, com o casamento arruinado e com um trabalho que não o leva para lugar algum, seus filhos o consideram um fracassado. Contudo, ele tem a chance de corrigir os erros que cometeu e mudar a sua vida quando milagrosamente transforma-se em um adolescente de 17 anos.

Disponíveis até sábado (31)

Zumbo’s Just Desserts (1ª temporada)