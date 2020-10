Sofia Coppola e Bill Murray se encontram em novo filme

Os filmes de Sofia Coppola sempre têm pelo menos uma dose de humor. Mas, dessa vez, ela queria fazer algo mais leve, que fosse contraponto ao estado do mundo. “Estava a fim de algo divertido, pouco desafiador e nada estressante”, disse ela em entrevista ao O Estado de S. Paulo. Assim nasceu “On the Rocks”, disponível no Apple TV+.

O longa foi inspirado nas comédias sofisticadas, várias delas românticas, que ela costumava assistir desde criança, mas raras hoje em dia. “Queria algo para elevar o espírito, mas que também tratasse de coisas que estamos pensando agora.”

“On the Rocks” marca sua reunião com Bill Murray, com quem trabalha pela terceira vez, e Rashida Jones. “Foi muito bom trabalhar novamente com Bill porque agora eu o conheço bem, somos amigos”, disse.

Jones é a nova-iorquina Laura, que anda desconfiada de uma traição do marido Dean (Marlon Wayans). Não demora muito para ela ser convencida por seu pai, Felix (Murray), a virar espiã para descobrir a verdade, a bordo de um conversível, pelas ruas de Nova York.

A aventura serve não apenas como uma sacudida na vida modorrenta da escritora Laura, que está insegura em relação à maternidade, ao casamento e à carreira, mas também como uma aproximação dela com o pai, que tem visões antiquadas do mundo.

“Há um limite para alguém de uma certa geração se transformar”, afirmou Rashida Jones. “E agora a cultura está mudando tão rapidamente que é muito difícil de acompanhar. Então, existem pontos em que dá para ter conversas sinceras e outros que não.”

O quanto Sofia Coppola, que também escreveu o roteiro, inspirou-se na sua relação com o pai é algo que ela não revela. “Meu pai permanece super entusiasmado com o cinema. Ele assiste a filmes o tempo inteiro. É sempre divertido conversar com ele e saber o que anda pensando sobre isso”, revelou Sofia.