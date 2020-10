PC gamer, PS5 ou Xbox Series: os prós e os contras de cada jeito de jogar

As próximas semanas prometem ser agitadas para os gamers. Depois de uma pré-venda anunciada meses atrás pela Microsoft e Sony, os consoles Xbox Series X e Playstation 5 chegam com a promessa de ampliar a experiência dos jogos com mais definição, mais velocidade e mais memória. O preço, vejam só, é o mesmo para os dois consoles básicos: 4.999 reais.

Com esse preço, apenas com um controle e sem nenhum jogo incluído, a pergunta que muitos consumidores se fazem é: vale a pena investir esse valor? Ou um PC gamer poderoso, daqueles dos competidores profissionais dos torneios de eSports que vemos em vários canais de tevê?

Para ajudar na decisão de investimento, selecionamos cada um deles (incluindo um PC gamer de alto desempenho) para você avaliar. Confira:

1. Playstation 5 (PS5)







É, disparado, o console mais popular e esperado. A variedade de jogos é maior que seu concorrente direto Xbox e, mesmo com um hardware de capacidade menor, quem já tem o PS4 pretende manter o console da marca mesmo com um upgrade. A vantagem em relação aos pcs gamers é a longevidade do hardware e o lançamento de jogos em primeira mão. Compre a partir de R$ 4.999,00 (com leitor de disco) ou R$ 4.499,00 (sem leitor de disco). Ambos disponíveis em 19 de novembro.

2. Xbox Series X







Tem configuração superior ao seu concorrente direto PS5, mas ainda assim gerou uma expectativa menor de vendas. Também tem a seu favor a longevidade do hardware e como todo console é feito exclusivamente para jogar (o que pode ser uma boa notícia para quem usa o PC para outras tarefas). Compre a partir de R$ 2.999,00 (no modelo compacto sem leitor de disco) ou R$ 4.999,00 (no modelo robusto com leitor de disco). Ambos disponíveis em 10 de novembro.

3. PC Gamer







Um computador focado nesse tipo de uso, por sua vez, permite upgrades no futuro, facilitando quem deseja (e pode) acompanhar os avanços tecnológicos ano após ano. Os jogos também são mais baratos. Entretanto, tem um consumo de energia maior, necessita de upgrade para se manter atual e pode custar muito mais caro para ter um configuração mais poderosa. Selecionamos o modelo top de linha, que vai rodar qualquer jogo, disponível no site de e-commerce da Amazon. Compre a partir de R$ 10.820,00.

