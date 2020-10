ALutaÉReal: Campanha de ‘Bom dia, Verônica’ desenvolve iniciativas em prol de mulheres vítimas de violência

#ALutaÉReal, este é o nome da campanha desenvolvida pelo elenco e produção da série “Bom dia, Verônica” em prol de mulheres vítimas de violência, além de abordar sobre a necessidade de discussão em relação ao empoderamento feminino.

Ao longo deste mês, Elisa Volpatto (Personagem Anita) compartilhou em seu Instagram algumas publicações em que traz algumas figuras importantes que estão ligados à temas relacionados à mulher. Estamos falando de: Ana Cláudia, líder do projeto “Justiceiras”, Ju de Faria, Fundadora e diretora do "Think Olga", Rosa Luz, artista, ativista e mulher trans, entre outras.

Vale lembrar que além de trazer a discussão sobre violência e feminicídio contra a mulher para fora das telas, a série reforça esta iniciativa ao fim de cada episódio, alertando sobre a necessidade de se denunciar qualquer tipo de violência.

Em suas publicações no Instagram, Volpatto reforça: “Querides! A série "Bom dia, Verônica", da @netflixbrasil, coloca luz sobre assuntos urgentes relacionados ao machismo estrutural, a violência doméstica, o feminicídio… Fiquem de olho nos canais que estão recebendo convidadas com reflexões importantes sobre o tema e vamos engrossar o coro dessa conversa”.

Prestes a completar um mês desde sua estreia, “Bom dia, Verônica” se converteu em uma das produções nacionais de maior sucesso e destaque. Com uma trama envolvente e real, a série é aguardada para uma possível segunda temporada pelos fãs, ainda não confirmada pela Netflix.