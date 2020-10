5 registros do Legião Urbana que a polícia não precisa descobrir para você

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, nesta segunda-feira, dia 26, um relatório que dá conta da existência de pelo menos 30 músicas em versões inéditas gravadas pelo cantor Renato Russo, morto em outubro de 1996.

O material foi encontrado pelos agentes durante a Operação Será em cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois estúdios de gravação e na residência de um produtor musical, no Centro e na Zona Sul do Rio. No material apreendido, há novas versões de sucessos gravados pela banda Legião Urbana.

Mais de 25 anos após a morte do vocalista, as músicas da banda continuam sendo redescobertas pelas novas gerações com letras que falam da intolerância, da censura, dos políticos corruptos e da igualdade de gênero. Selecionamos 5 obras, entre livros e discos, para fãs ou não da Legião. Confira:

1. Legião Urbana (CD Áudio)



Legião Urbana é o álbum de estreia da banda de rock brasileira homônima, lançado em 2 de janeiro de 1985, pela EMI Music. O disco foi gravado entre outubro a dezembro de 1984, e gravado por Amaro Moço como disco de vinil. "Será", "Geração Coca-Cola" e "Ainda É Cedo" puxaram a boa vendagem do álbum e se tornaram alguns dos grandes sucessos da rádio brasileira. Os desenhos do encarte foram feitos pelo baterista Marcelo Bonfá. Compre a partir de R$ 35,00.

2. Renato Russo (CD Áudio)



A junção de trabalhos tão diversos em um só volume serve para comprovar que, como nas músicas da Legião, Renato continua cantando em primeira pessoa – mesmo ao interpretar versos escritos por outros compositores. Títulos dos CDs: CD 1 – The Stonewall Celebration Concert, CD 2 – Equilíbrio Distante, CD 3 – O Ultimo Solo, CD 4 – Presente e CD 5 – Renato Russo – Duetos. Compre a partir de R$ 129,90.

3. Disco Biografia Legionária, por Chris Fuscaldo



Quem nunca se pegou cantarolando uma música da Legião Urbana atire a primeira pedra! Com uma multidão de fãs que permanecem fiéis mesmo tantos anos após o término da parceria, a banda liderada por Renato Russo faz parte do imaginário cultural e afetivo do país. Aos vinte anos da morte de seu vocalista, este livro faz um resgate das histórias por trás de canções como Eduardo e Mônica, Pais e Filhos e outros clássicos da Legião Urbana que permanecem vivos por gerações. Compre a partir de R$ 22,91.

4. Adesivo de parede Refrão Eduardo e Mônica



Refrão "E quem um dia irá dizer / Que existe razão / Nas coisas feitas pelo coração?" para colocar na parede da música "Eduardo e Mônica". A canção foi composta por Renato Russo e lançada em 1986 no álbum Dois do grupo Legião Urbana. Foi editada como o segundo single do álbum no mesmo ano. A faixa conta uma história de amor entre Eduardo, um jovem de 16 anos, e Mônica, mais velha e já estudante universitária, sendo os dois bem diferentes um do outro. Compre a partir de R$ 45,00.

5. Caneca "Somos tão jovens"



Mais um refrão de uma das músicas mais marcantes da banda. "Tempo Perdido" é uma canção composta por Renato Russo. Foi lançada em 1986, no álbum Dois da banda Legião Urbana. O verso final da canção, "Somos tão jovens", deu título ao filme biográfico de Renato Russo, lançado em 2013. Compre a partir de R$ 44,91.

