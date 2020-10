5 obras do menino maluquinho Ziraldo para relembrar a obra do cartunista

Ziraldo é um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. Criador de clássicos como "Flicts'', "O Menino Maluquinho", "A Menina Nina" e "A Turma do Pererê" , ele completou 88 anos de idade enquanto suas principais obras "Flicts", superou a marca cinquentenárias, e "O Menino Maluquinho", que virou o alter ego do autor, fez 40 anos da primeira edição.

Para celebrar sua obra, selecionamos alguns itens que estão disponíveis no comércio eletrônico e que todos, das antigas às novas crianças, precisam ler. Confira:

1. O Menino Maluquinho: Edição Comemorativa de 40 Anos







Um clássico da literatura infantil brasileira, com mais de 4 milhões de exemplares vendidos, 129 edições e publicado em mais de 10 países! Um menino que tinha o olho maior do que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés. Um menino moleque, brincalhão, bagunceiro, poeta, um amigão. Um menino que cresceu, fez 40 anos e descobriu que não tinha sido um menino maluquinho, mas simplesmente um menino feliz. Compre a partir de R$ 40,71.

2. Flicts: Edição Comemorativa de 50 Anos







O solitário Flicts faz 50 anos e ainda pergunta: “Eu posso ser seu amigo?”. Um dos mais importantes livros da carreira de Ziraldo e do cenário cultural artístico brasileiro na década de 1960, Flicts completa 50 anos em julho de 2019. Para comemorar esta data tão importante, a designer e sobrinha do autor Adriana Lins e o designer e escritor Guto Lins, prepararam uma surpresa para Ziraldo e para o leitor. Compre a partir de R$ 36,89.

3. Coleção os meninos dos planetas







"Os Meninos dos Planetas'' é uma série criada por Ziraldo que conta as aventuras dos meninos que habitam os planetas do Sistema Solar. O autor retrata cada um dos seus meninos com o jeitão dos nascidos sob a influência do respectivo planeta. Compre a partir de R$ 184,50.

4. 5… 4… 3… 2… 1: Mônica e Menino Maluquinho: Perdidos no Espaço







Uma grande amizade pode se espalhar por todo o universo. É isso o que Mônica e Menino Maluquinho irão descobrir nesta incrível aventura. Basta fazer a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 para que tudo comece! E, claro, uma viagem tão emocionante pelo espaço sideral, na companhia do Astronauta, não seria completa se eles não estivessem com alguns de seus melhores amigos: Bocão e Chico Bento. Compre a partir de R$ 28,29.

5. 50 Anos da Turma do Pererê (Capa dura)







Vai ter festa na Mata do Fundão! Boneca de Pixe e Tuiuiú escolheram os seus vestidos, Tininim aprontou o colar e ganhou uma tanga nova, Alan, Geraldinho e Galileu estão com a pelagem brilhando… Bom, o Moacir já saiu de casa para não se atrasar, mas o Pererê promete dar uma força para apressar o amigo com seu redemoinho se for o caso. Os personagens criados por Ziraldo estão fazendo 50 anos. A primeira aparição da Turma no formato de histórias em quadrinhos foi em outubro de 1960, depois do sucesso das tirinhas do personagem que eram publicadas na revista O Cruzeiro. Compre a partir de R$ 240,00.

