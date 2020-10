5 filmes com Tom Hanks para ver na Amazon Prime Video

Tom Hanks é um dos personagens mais queridos de Hollywood. Versátil, o ator é conhecido igualmente por seus papéis cômicos e dramáticos.

Hanks já ganhou dois Oscars e filmes estrelados por ele já arrecadaram mais de 10 bilhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo.

Preparamos uma lista com 5 filmes imperdíveis estrelados por Tom Hanks que estão disponíveis no Amazon Prime Video. Vamos ver quais são?

'Forrest Gump: o contador de histórias' (1994)

Reprodução / Paramount Pictures

‘Forrest Gump: o contador de histórias’ talvez seja o trabalho mais emblemático da carreira de Tom Hanks. Lançado em 1994, foi o segundo filme mais visto do ano, ficando atrás apenas de ‘O rei leão’. A comédia dramática ganhou 6 Oscars, incluindo as categorias de Melhor filme, Melhor ator (Hanks) e Melhores efeitos especiais – o personagem homônimo foi incluído digitalmente em vídeos antológicos, como uma testemunha de grandes acontecimentos históricos.

'O resgate do soldado Ryan' (1998)

Reprodução / Paramount Pictures

Dirigido por Steven Spielberg, ‘O resgate do soldado Ryan’ é considerado um dos melhores filmes de guerra já feitos. Apesar de ter ganho vários Oscars, perdeu na categoria de Melhor filme para ‘Shakespeare apaixonado’, em uma das injustiças históricas da Academia.

'Mensagem pra você' (1998)

Reprodução / Warner Bros.

A comédia romântica estrelada por Tom Hanks e Meg Ryan foi inspirada em uma peça de teatro húngara de 1937, que fala de um casal que namora por correspondência. Entretanto, o filme atualiza esse conceito para o universo do e-mail. A química entre os protagonistas arrancou elogios apaixonados da crítica.

'Náufrago' (2000)

Reprodução / DreamWorks Pictures

A história de Chuck Nolan, um funcionário de uma empresa de entregas que sofre um acidente aéreo e vai parar em uma ilha deserta no Oceano Pacífico rendeu a Hanks uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Para espantar a solidão, o personagem conversa com ‘Wilson’, uma bola de vôlei alçada ao status de amigo imaginário.

'O expresso polar' (2004)

Reprodução / Warner Bros. Pictures

Para alcançar um resultado mais realista, essa animação natalina foi criada sobre os movimentos reais dos atores, todos previamente filmados. O filme foi parar no 'Guinsess book: o livro dos recordes' por sua técnica pioneira. Foi o último trabalho do ator Michael Jeter, encontrado morto pouco depois de gravar a sua participação no filme.

E aí, partiu maratonar?