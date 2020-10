‘Bom dia, Verônica’: Série ganha repercussão e fãs internacionais

Prestes a completar um mês de seu lançamento, a série “Bom dia, Verônica” se tornou um sucesso, ganhando repercussão e fãs não somente no Brasil, mas também em território internacional. “Good Morning, Verônica” e “Buenos días, Verônica” são os nomes das principais adaptações.

Embora não seja a primeira produção brasileira a ser reproduzida mundialmente, esta com toda a certeza foi uma das mais significativas, principalmente pela temática abordada.

Ao que se pode perceber, a maioria dos telespectadores de outros países também gostaram da história da escrivã da delegacia de homicídios, Verônica Torres (Tainá Müller), da vítima de violência doméstica, Janete (Camila Morgado), e do assassino em série, Cláudio Brandão (Eduardo Moscovis).

Vale lembrar que embora trate-se de uma ficção, “Bom dia, Verônica” é na verdade um retrato social da história de diversas mulheres brasileiras.

Em uma publicação do trailer de “Good Morning, Verônica” pela Netflix no YouTube, alguns comentários reforçam a opinião da maioria sobre a série. Confira a seguir alguns deles (Mensagens traduzidas do inglês):

– “As novas produções brasileiras são incríveis”;

– “Eu sofri um colapso nervoso enquanto assistia. A coisa do casal abusivo foi tão assustadora e estressante”;

– “A melhor série do Netflix de longe! E um enredo muito bom e surpreendente!”.