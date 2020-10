A única coisa que a princesa Anne não conseguia entender sobre The Crown

A princesa Anne, filha da rainha Elizabeth, apareceu no documentário “Anne: The Princess Royal aos 70”, da ITV e disse que leu um artigo sobre The Crown e ficou sem entender uma questão.

"Na verdade, eu li um artigo outro dia sobre The Crown, a atriz estava falando sobre quanto tempo levaram para fazer o cabelo como eu”, afirmou a princesa.

Anne riu e acrescentou: "E eu estou pensando: 'Como você pôde demorar tanto?' Quer dizer, levo dez ou 15 minutos”.

A atriz Erin Doherty, que interpreta a Princesa na terceira temporada, disse anteriormente a Town & Country que "a maquiagem levava literalmente dez minutos, mas o cabelo, às vezes, demorava duas horas. É a própria besta. Literalmente, eu me sentaria na cadeira, as pessoas entravam e iam e entravam e iam, e eu ficava sentada no mesmo lugar. "

