‘Exterminador do Futuro’ Arnold Schwarzenegger passa por cirurgia cardíaca

O eterno Exterminador Arnold Schwarzenegger postou uma foto em seu Twitter da cama do hospital após sair de uma cirurgia cardíaca em um hospital de Cliveland.

Atualmente com 73 anos, Schwarzenegger teve que substituir uma válvula do coração. Em 2018, ele já havia feito uma primeira cirurgia para substituir uma válvula pulmonar.

Pai de cinco filhos, o ator disse que se sente "fantástico"

"Graças à equipe da Clínica Cleveland, tenho uma nova válvula aórtica para acompanhar minha nova válvula pulmonar da minha última cirurgia”, disse.

Schwarzenegger disse que está bem e já está andando pelas ruas da cidade de Cleveland para apreciar os parques. (Com Daily Star)

Veja o tuite:

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020