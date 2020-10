5 produtos para celebrar os 80 anos de Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos

Em um jogo entre New York Cosmos e Santos, no dia 1º de outubro de 1977, nos Estados Unidos, Pelé se despediu dos gramados como jogador de futebol profissional. Mais de quatro décadas depois, ainda é conhecido como o rei do futebol. Seu nome e sua trajetória inspiradora dispensam apresentações.

Pelé nasceu como Edson Arantes do Nascimento em 23 de outubro de 1940, na cidade mineira de Três Corações. Hoje completa 80 anos e milhares de veículos de comunicação e milhões de pessoas em todo mundo celebram a data com as imagens ainda presentes dos feitos do jogador. Não importa em qual língua ou lugar se coloque o twitter, Pelé está sempre entre os trend topics nesta data.

Para celebrar a data selecionamos 5 itens disponíveis no site de e-commerce da Amazon. Confira:

1. Pelé Eterno



O filme reúne raras imagens de arquivo e entrevistas para revelar a trajetória de um mito: Pelé. A vida do rei do futebol é mostrada através de depoimentos de ex-jogadores, amigos e membros da família. Compre a partir de R$ 39,90.

2. Pelé. A Importância do Futebol, por Edson Arantes do Nascimento



Antes de Messi, antes de Ronaldo, antes de Beckham, o mundo do futebol conhecia sua estrela maior: Edson Arantes do Nascimento, ou, simplesmente, Pelé. E pela primeira vez, em lançamento mundial, ele explora sua visão muito particular de como o esporte que encanta a todos evoluiu desde 1950. Compre a partir de R$ 29,90.

3. Quadro Foto Decorativo Futebol Rei



A foto da comemoração do último gol de Pelé em uma Copa do Mundo, marcado na final contra a Itália em 1970, é uma das mais marcantes do futebol. Quem curte o esporte vai gostar de ter a imagem incluída na decoração da casa ou do escritório. Compre a partir de R$ 44,00.

4. A pátria de chuteiras, por Nelson Rodrigues



Provavelmente, o livro mais famoso sobre o futebol já escrito, incluindo diversas histórias sobre Pelé. Nelson Rodrigues foi o escritor brasileiro que "leu", "releu" nosso país pelo campo, pela bola, pelos craques. Ele viu e compreendeu, antes de todos, a grandiosidade da nossa pátria. Defendeu a nação com uma paixão pura. Compre a partir de R$ 4,74 (kindle).

5. Camisa comemorativa aos 50 anos do Milésimo gol de Pelé



Camisa clássica do Santos de 1969. A América e o Mundo só falavam do Santos e do Rei Pelé. Produzida com tecido da época, que oferece tradição e conforto. Desenvolvida em algodão pesado, o escudo retrô bordado mantém a originalidade da peça, nas costas, contém o número 10 com sarja cortada a laser e bordado em volta. Reprodução Oficial da marca Athleta, que fabricou os uniformes da seleção brasileira entre 1950 e 1977, além dos principais clubes do Brasil. Uso casual, indicado para momentos de lazer e ir ao estádio. Compre a partir de R$ 169,90.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.