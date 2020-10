Trailer: Amantes de 'Sharknado' irão adorar a novidade: vem aí o 'Arachnado'

Quem assistiu a 'Sharknado' ainda se lembra dos tornados avançando pela cidade repletos de tubarões enormes e mortais, com seus dentes afiados, tentando abocanhar tudo e todos.

Um trailer que foi divulgado nas redes mostra a mais nova aposta de Hollywood. Os tornados voltaram a devastar as cidades, só que desta vez não vai chover tubarões, mas aranhas de todas as formas e tamanhos.

O filme chama-se 'Arachnad'o e está previsto para ser lançado em VOD e DVD nos Estados Unidos ainda em novembro pela SCS Entertainment. Não há ainda data para estreia no Brasil.

O filme foi dirigido por Dustin Ferguson e traz no elenco nomes como Mel Novak (Game of Death de Bruce Lee), Deborah Dutch (Hard to Die), Brinke Stevens (Slumber Party Massacre) e Shawn C. Phillips (Ghost Shark).

Veja o clipe: