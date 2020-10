Netflix: quase 60 séries e filmes estreiam em novembro; confira a lista

​Todas os meses, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias de novembro para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Séries

The Crown (4ª temporada)

15 de novembro. Nos anos 80, Elizabeth (Olivia Colman) bate de frente com a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), enquanto o príncipe Charles (Josh O’Connor) entra em um tumultuado casamento com Lady Diana Spencer (Emma Corrin).

The Liberator

11 de novembro. Baseada na “Operação Avalanche” que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, essa série criada por Jeb Stuart (Duro de Matar e O Fugitivo) acompanha a invasão da Itália pelos Aliados e a história do regimento Thunderbirds.

Nasce uma Rainha

11 de novembro. As duas estrelas drag queens Gloria Groove e Alexia Twister estão no comando do primeiro formato original brasileiro de reality show para a Netflix. A cada episódio, um ou uma aspirante a drag queen ou king contará com a ajuda dessas super madrinhas para trazer à tona o seu lado mais glamouroso, criativo e ousado. Presenças ilustres constam no time de especialistas para ajudar cada participante a descobrir a sua melhor performance. Nasce Uma Rainha é uma série inspiradora sobre liberdade, realização de sonhos, diálogo, tolerância, diversão e shows de tirar o fôlego.

Voices of Fire — Novas Vozes do Gospel

20 de novembro. Esta série documental mostra como a igreja frequentada pelo cantor Pharrell Williams, em sua cidade natal, forma o melhor coral gospel do mundo com talentos locais até então desconhecidos. O pastor Ezekiel Williams, um respeitado gênio da música na região e tio de Pharrell, se aventura em busca dos mais variados talentos.

Virgin River (2ª temporada)

27 de novembro. De volta a Virgin River, a enfermeira Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) descobre que precisa fazer as pazes consigo mesma e com o passado para conseguir se sentir em casa na cidade.

O Sabor das Margaridas (2ª temporada)

18 de novembro. Fora da prisão, Eva recebe um pedido de ajuda que a leva a se infiltrar em uma boate ligada ao tráfico sexual de menores.

Os Favoritos de Midas

13 de novembro. Em Madri, um empresário milionário é chantageado justamente quando a imprensa está prestes a divulgar uma história comprometedora: se ele não pagar uma grande quantia em dinheiro, o grupo chamado “Favoritos de Midas” vai começar a matar pessoas aleatórias em determinados horários e lugares até conquistar esse objetivo. Quantas mortes ele vai conseguir aguentar?

Dash & Lily

10 de novembro. Um romance de Natal se desenvolve quando o cínico Dash e a otimista Lily trocam desafios, sonhos e desejos em um caderno que enviam um ao outro por diferentes lugares de Nova Iorque e descobrem que têm mais coisas em comum do que imaginavam. A série é baseada no livro O Caderninho de Desafios de Dash & Lily, de Rachel Cohn e David Levithan, autores best-selling no New York Times.

Paranormal

5 de novembro. Ambientada no Egito em 1960, a série traz um hematologista que se vê obrigado a deixar seu ceticismo de lado ao investigar fatos sobrenaturais e a encarar um fantasma do passado.

Operação Ecstasy (2ª temporada)

9 de novembro. Os limites entre justiça e vingança começam a se confundir quando a caçada de Kim aos traficantes de armas ilegais coloca Bob em uma nova operação secreta e perigosa.

Inacreditável Esporte Clube

17 de novembro. Nesta série documental, descubra diversas competições esportivas — algumas bem bizarras — e conheça as pessoas que praticam e acompanham essas modalidades.

Casa Pronta para o Natal

18 de novembro. Conhecido como Sr. Natal, o designer de interiores Benjamin Bradley e sua equipe de “duendes” ajudam famílias a decorarem suas casas para o Natal.

Um Natal Nada Normal

27 de novembro. No Natal com a família, Bastian descobre que sua ex agora namora seu irmão. Mas nada é tão ruim que outro segredo não possa piorar. A minissérie de Natal em três partes é estrelada por Luke Mockridge, um dos comediantes mais populares da Alemanha.

Sugar Rush de Natal (2ª temporada)

27 de novembro. Esta série de competição desafia confeiteiros e confeiteiras a criarem doces especiais de Natal que pareçam festivos e também sejam deliciosos – tudo isso com o relógio correndo!

Marte (2ª temporada)

23 de novembro. Os astronautas da Daedalus recebem uma nova equipe em Marte, cujos interesses não são apenas científicos.

The Good Detective

1º de novembro. Quando surgem dúvidas sobre uma condenação por assassinato feita há cinco anos, um detetive veterano se junta a um novato brilhante para desvendar os segredos do caso nesta série sul-coreana de sucesso.

Filmes

Bob Esponja — O Incrível Resgate

5 de novembro. Quando o caracol Gary é subitamente raptado, Bob Esponja e Patrick partem em uma missão de resgate muito louca que os leva muito além da Fenda do Biquíni.

Rosa e Momo

13 de novembro. Na costa italiana, uma senhora judia ajuda um jovem muçulmano a encontrar sua família e sua fé.

O Caderno de Tomy

24 de novembro. Enfrentando uma doença terminal, uma mãe decide usar seu otimismo inabalável e humor sarcástico para garantir que seu filho de 2 anos não a esqueça.

Uma Invenção de Natal

13 de novembro. A vida perdeu a graça para o fabricante de brinquedos Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) desde que foi traído por seu aprendiz (Keegan-Michael Key). Mas a chegada de sua neta (Madalen Mills) está prestes a mudar seu destino. Com trilha sonora original de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan, Usher e Kiana Ledé.

A Princesa e a Plebeia — Nova Aventura

19 de novembro. Dias antes da coroação da duquesa Margaret (Vanessa Hudgens), Stacy, sósia igualzinha a ela, bola um plano para consertar a vida amorosa da amiga. Elas só não esperavam a aparição de uma terceira cópia (idêntica) da Margaret.

Crônicas de Natal — Parte Dois

25 de novembro. A sarcástica Kate Pierce reencontra inesperadamente o Papai Noel quando um misterioso encrenqueiro ameaça cancelar o Natal… para sempre.

Missão Presente de Natal

5 de novembro. Em missão para fechar uma base aérea e acabar com a tradição natalina do local, uma assessora política certinha acaba se apaixonando por um dos pilotos.

O X do Natal

20 de novembro. Em missão no Polo Norte para roubar Papai Noel e seus ajudantes, um pequeno extraterrestre acaba aprendendo algumas coisinhas sobre o espírito natalino.

Natal com Dolly Parton

22 de novembro. A alegria do Natal vai por água abaixo quando uma mulher insensível decide vender suas terras na cidade em que nasceu. Será que algo pode fazê-la mudar de ideia?

Era Uma Vez um Sonho

24 de novembro. Um estudante de Direito de Yale volta à sua cidade natal em Ohio para encarar a história da família e seu próprio futuro. Estrelado pelas indicadas ao Oscar, Amy Adams e Glenn Close.

Mosul

26 de novembro. Após ser salvo por um esquadrão rebelde iraquiano, um jovem policial se une ao grupo para lutar contra o Estado Islâmico em uma cidade dizimada.

Vozes

27 de novembro. Após a estranha morte de seu filho, Daniel escuta um fantasmagórico pedido de socorro e decide ir atrás de um especialista em paranormalidade neste filme espanhol.

A Fera

27 de novembro. Após sua filha ser raptada, um militar aposentado vai atrás dos sequestradores, mas acaba virando um dos suspeitos do crime neste filme italiano de drama.

Jurassic World — Reino Ameaçado

12 de novembro. O cientista Owen Grady (Chris Pratt) e a empresária Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) correm para salvar uma ilha cheia de dinossauros de uma erupção vulcânica.

O Sono da Morte

15 de novembro. Do mesmo diretor de A Maldição da Mansão Bly, Mike Flanagan, o filme conta a história de um casal que, logo após a morte de seu próprio filho, decide adotar um garoto de 8 anos e descobre que ele tem estranhas e perigosas habilidades.

O Aviador

1º de novembro. O gênio excêntrico Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) revoluciona as indústrias do cinema e da aviação com ideias visionárias, mas uma doença mental ameaça seu império. Dirigido por Martin Scorsese.

Marshall — Igualdade e Justiça

15 de novembro. A cinebiografia de Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) destaca o trabalho fundamental do primeiro integrante negro da Suprema Corte dos EUA como advogado na luta pelos direitos civis.

Tempestade — Planeta em Fúria

15 de novembro. Quando a rede de satélites que controla o tempo quebra de repente, um cientista (Gerard Butler) precisa correr contra o relógio para impedir uma catástrofe climática na Terra.

A Casa Caiu — Um Cassino na Vizinhança

2 de novembro. Desesperados quando a filha é aceita em uma faculdade que não cabe no orçamento da família, Scott (Will Farrell) e Kate Johansen (Amy Poehler) transformam sua casa em cassino clandestino.

Scott Pilgrim Contra o Mundo

22 de novembro. A sonhadora Ramona conquista o coração de Scott Pilgrim (Michael Cera), mas ele deve combater os sete namorados anteriores dela e vencê-los nas artes marciais para ganhar o seu amor.

Uma Pousada de Presente

1º de novembro. Uma publicitária herda uma pousada da tia-avó no Alasca e vai até lá para vendê-la, mas conhece um advogado bonitão e se surpreende com a vida na cidadezinha.

Ela Dança, Eu Danço

15 de novembro. Ao prestar serviços comunitários para uma famosa escola de artes, Tyler Gage (Channing Tatum) descobre um dom para a dança quando encontra uma talentosa bailarina da academia.

Matrix Revolutions

1º de novembro. No último filme da trilogia, Neo fica preso em uma estação de metrô, em uma área entre a Matrix e o mundo das máquinas.

Matrix Reloaded

1º de novembro. Neo, Morpheus e Trinity devem proteger Zion, a última cidade ainda sob controle dos humanos, quando ela é descoberta pelas máquinas da Matrix.

Matrix

1º de novembro. Um jovem programador (Keanu Reeves) descobre uma incrível conspiração que envolve a realidade de toda a humanidade e se junta a Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss) em busca da liberdade.

Natal sob Medida

1º de novembro. Um arquiteto vai receber a família no Natal e contrata uma decoradora que acaba trazendo muito mais do que enfeites natalinos para sua vida.

O Natal de Heidi

1º de novembro. Heide (Emily Osment), uma curadora de galeria de arte, revive paixões quando volta à cidade onde nasceu para as festas de fim de ano e reencontra o namorado dos tempos de escola.

Um Natal de Descobertas

1º de novembro. Após todos os seus planos darem errado, uma médica aceita um emprego em uma cidadezinha que guarda um segredo natalino e conhece o homem que pode mudar sua vida.

Lista de Desejos de Natal

1º de novembro. Uma autora de livros infantis reluta, mas atende ao pedido da avó doente: ajudar a mãe com quem está brigada a cumprir uma lista de tarefas natalinas.

Documentários e especiais

Shawn Mendes — In Wonder

23 de novembro. Acompanhando a sua turnê mundial, este documentário retrata o cantor Shawn Mendes e suas reflexões sobre a fama, a carreira e relacionamentos.

Quem Matou María Marta?

5 de novembro. Série documental sobre as circunstâncias da morte de María Marta García Belsunce. Um dos casos mais relevantes e controversos da polícia argentina.

A Origem do Sabor

20 de novembro. Com diversos pratos típicos, a culinária da província de Gansu, na China, oferece sabores tão interessantes e marcantes como a história da região.

Sonhar e Dançar — O Quebra-Nozes de Chocolate

27 de novembro. Este documentário acompanha a produção de um espetáculo anual de teatro musical produzido pela Debbie Allen Dance Academy, em Los Angeles.

Crianças e família

O Chefinho — De Volta aos Negócios (4ª temporada)

17 de novembro. O Chefinho finalmente manda em tudo e traça um plano ambicioso, mas velhos e novos inimigos se juntam para tentar derrubá-lo.

Cory Carson e o Natal

27 de novembro. Uma máquina de remover neve estranhamente parecida com o Papai Noel quebrou no quintal. Agora, Cory precisa salvar o Natal ajudando o bom velhinho a recuperar a memória.

Zé Coleta

10 de novembro. Hank é um garotinho de 6 anos com uma imaginação enorme e um melhor amigo maior ainda: um caminhão de lixo gigante que adora buzinar por aí.

Dragões — Equipe de Resgate: Dia de Festa em Huttsgalor

24 de novembro. O período de neve marca o início do Odinyule, feriado viking. Mas o mau tempo pode impedir a comemoração de todos… a menos que a Equipe de Resgate consiga ajudar.

Luccas Neto em: O Mapa do Tesouro

10 de novembro. Quando um vilão ganancioso está de olho no sítio da vovó, Luccas e Gi precisam encontrar um antigo tesouro de família para resolver a situação.

Barbie Dreamhouse Adventures — Roberts Arrasando!

1º de novembro. De festas em família às celebrações natalinas, as aventuras da Barbie continuam, trazendo novos desafios e muita empolgação na casa dos sonhos e em vários outros lugares.

Anime

Great Pretender (2ª temporada)

25 de novembro. Após uma série de golpes bem-sucedidos, Makoto deixa a equipe de Laurent. Mas a rede de intrigas que os une é muito mais antiga do que ele imagina.