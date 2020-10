Fotos: Katy Perry e Orlando Bloom compram mansão de R$80 milhões e serão vizinhos de Harry, Meghan e Archie

Katy Perry e seu noivo Orlando Bloom compraram uma mansão cinematográfica em uma abastada região da Califórnia, nos Estados Unidos, por 14,2 milhões de dólares (quase 80 milhões de reais, na cotação atual da moeda brasileira).

O casal, que deu as boas-vindas à filha Daisy Dove em agosto, comprou a deslumbrante casa com vista para o mar de Robert Kidder, ex-CEO da Duracell e da Chrysler. Segundo o Daily Mail, Kidder foi dono da propriedade, que possui 36 mil metros quadrados, por mais de 20 anos.

A diva pop e o ator britânico vão viver perto de muitas celebridades, como a cantora Ariana Grande e as apresentadoras Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey. Até mesmo os ex-membros da realeza britânica – Harry, Meghan e o bebê Archie, de 1 ano – serão seus vizinhos.

A propriedade está situada em um condomínio fechado e pode ser acessada através de uma longa estrada de acesso forrada de carvalhos. No interior da casa principal, há vários quartos e salas de estar com vista para o Oceano Pacífico. O espaço do escritório abraça uma estética vintage com detalhes em madeira escura. Até mesmo cozinha possui vista para o mar.

Os azulejos realçam a piscina da propriedade, enquanto uma fonte adiciona um charme tranquilo. E mesmo a casa da piscina possui dois quartos e dois banheiros. Veja as fotos abaixo: