‘Eu Nunca...’: Netflix retoma gravações da segunda temporada

Sucesso instantâneo na Netflix, a série ‘Eu nunca…’ conta a história da garota indiana Devi (Maitreyi Ramakrishnan), que vive com a mãe nos Estados Unidos e tem que lidar com os problemas típicos da adolescência e com as tradições familiares.

A série teve as gravações interrompidas pela pandemia de covid-19 e agora deve retornar à produção a partir de 10 de novembro, segundo informações da revista Variety.

Ainda não há uma data definida para o lançamento da segunda temporada de ‘Eu Nunca…’ no canal de streaming, mas os primeiros episódios devem ser colocados à disposição dos assinantes da Netflix ainda no primeiro trimestre de 2021.

Já viu a série? Dá uma olhada: