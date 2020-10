Estudo científico aponta qual é o filme de terror mais assustador de todos os tempos

Uma empresa inglesa elaborou um estudo científico para determinar qual é o filme de terror mais assustador de todos os tempos.

Para realizar o experimento, foram monitorados os batimentos cardíacos de 50 pessoas expostas a mais de 120 horas de filmes do gênero.

Segundo o Clarín, depois de comparar os números, a empresa chegou à conclusão de que o filme que deixou os voluntários mais nervosos foi ‘A Entidade’, de 2012.

A frequência média das ‘cobaias’ em repouso era de 65 batimentos por minuto. Mas quando assistiam ao filme estrelado Ethan Hawke, a mesma subia para 86 bpm.

Entretanto, o maior susto foi causado por uma cena de ‘Sobrenatural’, de 2010, que disparou a frequência cardíaca para 133 bpm, em um verdadeiro pico de adrenalina.

‘Invocação do Mal’, de 2013, ficou em terceiro lugar no ranking , seguido por ‘Hereditário’, de 2018, e ‘Atividade Paranormal’, de 2007.

O top 10 foi completado por ‘Corrente do mal’ (2014), ‘Invocação do Mal 2’ (2016), ‘O Babadook (2014), ‘Abismo do medo’ (2005) ) e ‘A visita’ (2015).