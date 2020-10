Com 'Mário Kart da vida real': parque temático da Nintendo será inaugurado em 2021

O tão esperado parque temático da Nintendo será inaugurado no Japão em 2021. Entretanto, o seu café e sua loja – com lanches e souvenires exclusivos – vão ser abertos ao público ainda em outubro de 2020.

Segundo o The Sun, o ‘Super Nintendo World’ – parceria da multinacional japonesa com a Universal Studios – deveria ter sido inaugurado no verão de 2020. No entanto, a pandemia da COVID-19 acabou atrasando tudo.

Embora a data oficial ainda não tenha sido divulgada, especula-se que o parque, localizado na cidade japonesa de Osaka (a terceira maior do país), finalmente deve ser aberto no início do próximo ano.

Os visitantes do ‘Super Nintendo World’ poderão jogar o ‘Mario Kart da vida real’ com os amigos, além de ‘passear de Yoshi’ pelo parque – embora seus mecanismos de funcionamento ainda não tenham sido divulgados.

"Pense no Super Nintendo World como um videogame em tamanho real, onde você se torna um dos personagens. Você não está apenas jogando; você está vivendo o jogo, você está vivendo a aventura." – Declarou Thierry Coup, vice-presidente sênior e diretor de criação da Universal Creative.

Rumores apontam que, posteriormente, uma filial do parque será aberta na Flórida, nos Estados Unidos. Agora é só nos resta aguardar ansiosamente por mais novidades.

LEIA MAIS: